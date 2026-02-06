РЕГИСТРИРАЙ СЕ
САЩ и Иран започват преговори в Оман на фона на риск от военна ескалация

Висши представители на Съединените щати и Иран се очаква да проведат преговори в Оман, в опит да се намали напрежението между двете страни на фона на нарастващи опасения от военен сблъсък.

Срещата идва след като Вашингтон струпа значителни военни сили в Близкия изток, след масовите антиправителствени протести в Иран през миналия месец, при които загинаха хиляди хора. Ескалацията на кризата допълнително изостри отношенията между двете държави.

До последния момент е имало разногласия както за мястото на разговорите, така и за техния обхват. Според позицията на САЩ преговорите трябва да включват иранската ракетна програма и други чувствителни въпроси, докато Техеран категорично отхвърля подобен дневен ред и настоява, че ракетният му арсенал не подлежи на обсъждане.

Иранският външен министър Абас Арагчи, който ще представлява страната си на преговорите с пратениците на президента Доналд Тръмп, призова за „взаимно уважение“ като основа за диалога. В публикация в социалната мрежа X той подчерта, че равнопоставеността и реципрочността на интересите са задължителни условия за постигане на устойчиво споразумение.

Предстоящата среща в Оман се разглежда като ключов дипломатически тест, който може да определи дали напрежението между Вашингтон и Техеран ще бъде овладяно по пътя на преговорите или ще продължи да се задълбочава.

