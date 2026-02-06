От „Възраждане“ искат да се въведе предмет „Добродетели и религии“ още от следващата учебна година

Парламентарната група на „Възраждане“ е внесла в Народното събрание законопроект за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, с който се предлага въвеждането на нов учебен предмет „Добродетели и религии“. Идеята е предметът да влезе в учебната програма от началото на учебната 2026/2027 година.

Автор на законопроекта е заместник-председателят на Комисията по образование и наука Даниел Проданов. В мотивите се изтъква конституционната роля на православието като традиционно вероизповедание в България, като едновременно с това се подчертава, че ще бъде осигурен избор – родителите ще могат да предпочетат програма без елементи на конфесионално обучение.

Според Проданов няма пречка законопроектът да бъде разгледан и приет на първо и второ четене в рамките на оставащото време до изборите, така че предметът да бъде включен в учебната програма за първи клас. Той обяви, че ще поиска от председателя на парламента Рая Назарян да свика заседание на Комисията по образование и наука още през следващата седмица.

От „Възраждане“ посочват, че комисията на практика не е работила, след като проф. Андрей Чорбанов напусна парламентарната група на „Има такъв народ“ и тя остана без председател. По думите им, предложените промени вече са били обсъждани и одобрени на ниво работни групи като част от по-широк пакет изменения в образователното законодателство.

Припомня се още, че темата за въвеждането на предмет „Добродетели и религии“, заедно с ограничаване на мандатите на училищните директори, е била разглеждана на първо четене в парламента още през октомври.