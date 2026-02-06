„Възраждане“ отрече да е участвала в договорки с партии за промените в Изборния кодекс

Депутатът от парламентарната група на „Възраждане“ Петър Петров заяви, че правата на българите, които гласуват в държави извън Европейския съюз, не се ограничават, въпреки приетите през изминалия ден промени в Изборния кодекс.

На въпрос за твърденията, че „Възраждане“ обслужва интересите на други партии със „силен електорат в южната ни съседка“, Петров отбеляза, че целта на партията му е да гарантира честни и прозрачни избори за българския парламент, без да участва в обещания или договорки с други партии. По отношение на подкрепата на ГЕРБ, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ той каза, че те сами трябва да обяснят защо са подкрепили законопроекта.

„Ще спрем 30 000 гласа под строй и контролирано за „Ново начало“, пък и за другата партия „Алианс за права и свободи“. Никога не бихме участвали в каквито и да било обещания и договорки„, каза той, цитиран от БТА.

„Банкеръ“ припомня, че по време на интервю в ефира на „Би Ти Ви“ лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията му ще подкрепи предложението на партията на Костадин Костадинов за промени в Изборния кодекс, защото е „поел ангажимент към „Възраждане“. Така и не стана ясно в замяна на какво (бел. ред. – не бе и попитан) ГЕРБ ще даде гласовете си в подкрепа на промените в Изборния кодекс. Борисов обаче декларира, че 20-те секции са напълно достатъчни, въпреки че само преди година и половина в Турция бяха нужни 168 секции, а във Великобритания – 112.

Петров коментира и това, че днес депутатите не заседават, след като вчера пленарното заседание продължи 14 часа и приключи в късен час. „Доколкото разбрах по неофициална информация, министрите и министър-председателят имат някаква друга работа и не желаят да идват на задължителния по правилник блицконтрол и на парламентарен контрол“, каза народният представител.