Мистерията „а ла Дейвид Линч“ в хижа „Петрохан“ стана сериал

Къде са били Калушев, Алекс Макулев и Николай Златков от 29 януари до 1 февруари?

Спелеологът Яни Макулев, който беше интервюиран днес сутринта в Нова ТВ, съвсем сгъсти неяснотата около случая с тройното убийство в хижа „Петрохан“. Както е известно там на 2 февруари бяха открити телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев.

Макулев разкри, че синът му Александър (15 г.) е заедно с издирвания Ивайло Калушев. С тях е и Николай Златков (22 г.), който също е част от екипа на Калушев от хижа „Петрохан“.

Спелеологът разказа, че няма връзка със сина си Алекс от 29 януари, четвъртък, когато той и другите двама са били край Бургас, за да се гмуркат. Мястото, където са пребивавали според Яни Макулев, е село Българене.

Такова село обаче в района на Бургас няма.

Българене се намира в Ловешко и е на около 200 км разстояние от Петрохан, на 2 часа и 57 минути път дотам.

Край морето, на около 20 км от Бургас, се намира село Българово, което е на 432 км разстояние и 4 часа и 23 минути път с кола.

Вероятно спелеологът е сгрешил името на селото. Това би трябвало да изяснят разследващите случая, които очевидно са се концентрирали около идеята, че Ивайло Калушев има пръст в убийството на тримата си колеги.

В опит да си отговорим на въпроса възможно ли е това, да подредим

известните факти по случая досега:

телата на тримата разстреляни мъже са намерени на 2 февруари, понеделник, в хижа „Петрохан“

майката на Ивайло Калушев, проф. Стела Димитрова-Майсторова, е сигнализирала, че от 1 февруари, неделя, няма връзка със сина си , който обитавал хижата отдавна.

, който обитавал хижата отдавна. Стела Димитрова-Майсторова разкрива, че преди синът й да изчезне е получила СМС от него. „Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина… То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете – момиче е, в твоя чест :))) Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна“, пише в СМС-а.

на 6 февруари, петък , спелеологът Яни Макулев твърди, че от 29 януари, четвъртък , няма връзка със сина си Александър, който по това време бил заедно с Калушев и Златков на морето , за да се гмуркат.

, спелеологът Яни Макулев твърди, че от , няма връзка със сина си Александър, който по това време , за да се гмуркат. в периода 29 януари, четвъртък – 1 февруари, неделя, първо замлъква телефонът на Александър, след това изчезва връзката на проф. Стела Димитрова-Майсторова с Ивайло Калушев.

Замлъкването на телефоните на Калушев и 15-годишния Алекс са предизвикали следните реакции, съответно в Яни Макулев и майката на Ивайло:

спелеологът Яни Макулев твърди, че вътрешното му чувство говори, че синът му Алекс е добре. Той го е поверил на Калушев, когото познава от 25 години и е сигурен в него.

майката на Калушев, проф. Стела Димитрова-Майсторова, е притеснена от получения СМС и прекъсването на връзката със сина си Ивайло на 1 февруари.

Въпросът е

каква е причината те да прекратят връзките с роднините си,

при това в различни дни? Ивайло Калушев очевидно е знаел какви коментари ще се появят след 1 февруари, когато той за последно пише на майка си: „Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно…“.

Майката Стела Димитрова-Майсторова, а и всички ние чухме следните неща – подозрения за педофилска мрежа, секта, паравоенна организация, наркотрафик, свързан с Мексико, осъществявани от екипа на Калушев в хижа „Петрохан“…

Тези версии налагат да погледнем на статута на хижа „Петрохан“. Ето какво твърди за статута й председателят на Българския туристически съюз Венцислав Венев:

„Хижата е препродадена на частен собственик, известен като бай Фидос

през 2005-2006 година. Бай Фидос мисля е баща на Искра Фидосова (бивш депутат от ГЕРБ). Тогава хижата работеше по правилата на БТС и той я стопанисваше. Преди 4 години (2022г.- бел.ред), доколкото знам, той продаде хижата на тази група – НПО, която се занимаваше със защита на природата. Но те я заградиха и не допускат туристи да преминават там по маркираната пътека, да отсядат и да нощуват там“.

НПО-то е „Национална агенция за контрол на защитени територии“, на която според бившия заместник-министър на земеделието и горите Иван Христанов и отговорник за дейността на Изпълнителната агенция по горите през 2022 г. е била съставен акт за нарушения, включително за спиране на туристи и заграждане на държавна собственост.

До промяната на статута й през 2022 г. хижа „Петрохан“ е била предпочитана база за спелеолозите у нас, каквито са Ивайло Калушев, Николай Златков и убитите им колеги.

Например от бюлетина на Българската федерация по спелеология от 2015 г. научаваме, че в началото на август в хижата се е състояло двудневно обучение и подбор на участници в експедиция „Австрия 2015“, организирано от БФСп.

Става ясно също, че район 204 в община Годеч, където е и село Гинци, в близост до което е хижата, е предмет на

целогодишно проучване, картиране и младежко обучение,

организирано от „Пещерен клуб и спелео-училище“-София ( ПКСУ-София). По това време председател на Управителния съвет на БФСп е д-р Петър Берон…

По повод дейностите, извършвани в хижата, се появи информация за сигнал на Красимир и Валентина Попови от Плевен за внука им Леон до службите за това, че са притеснени за обкръжението му в хижа „Петрохан“, където бил пратен от майка му Албена за обучение. Сигналът е оставен без последствие, защото е бил оттеглен от дядото и бабата на Леон под давление на Албена Красимирова Попова и сестра й Гергана.

Именно този случай изглежда даде основание на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов да се оплаче, че родители на деца, пребивавали в хижата с цел обучение, не са съдействали на

разследването по линия на педофилска мрежа там.

Майката на Леон, Албена Попова, е свързана с НПО „Естествоизпитатели“, като предметът й на дейност е в известен смисъл сходен с този на Ивайло Калушев и екипа му. Попова е обучител за работа с ОН Cards, провежда обучение по фасилитиране (изкуство за водене на групови процеси…). Сред приятелите на Попова във Фейсбук са Иво Калушев и Дечо Василев…

В крайна сметка въпросите около случая набъбват. Къде са били Калушев, Алекс Макулев и Николай Златков в периода 29 януари -1 февруари? Защо досега никой не се е обадил за изчезване на третия член на екипа, Николай Златков? Защо разследващите все още не са проверили трафичните данни от телефоните им? Защо не са проверени записите от камерите на АПИ по пътя Петрохан -Бургас? Защо разследващите лансираха версии за педофилска мрежа и затворено общество, с елементи на секта?

Основният въпрос всъщност е защо – както за мотивите на престъплението, така и за обстоятелствата около извършването му. Въпрос, на когото както отбелязахме тази седмица, все още няма отговори…