АПС призова президента Йотова да наложи вето върху промените в Изборния кодекс

Депутатът от „Алианс за права и свободи“ Джейхан Ибрямов призова президента Илияна Йотова да наложи вето върху приетите промени в Изборния кодекс, според които в държавите, нечленуващи в Европейския съюз могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна.

Окончателно: Ограничават броя на секциите за гласуване в страни извън ЕС

Пред журналисти пред Народно събрание Ибрямов заяви, че държавният глава трябва внимателно да прегледа измененията и да върне закона за ново обсъждане. По думите му, промените съществено ограничават избирателните права на българските граждани зад граница.

Депутатът допълни, че президентът следва да прецени и приетите изменения в Закона за киберсигурност и също да наложи вето, ако се установи, че те могат да окажат негативно въздействие върху крайните потребители.

