Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП

Председателят на БСП Атанас Зафиров обяви пред делегатите на 51-вия Конгрес на партията, че подава оставка от лидерския пост, като подчерта, че това не означава оттегляне от политиката или бягство от отговорност.

„Днес правя крачка назад и отстъпвам мястото на пръв сред равни – мястото, което ми дадохте. Това обаче не означава, че се оттеглям от политиката или се дистанцирам от отговорността“, заяви Зафиров от трибуната.

Той подчерта, че подава оставката си не защото се отрича от постигнатото, а напротив – защото се гордее с резултатите от изминалата една година. По думите му, тези постижения ще продължи да защитава, независимо дали като председател или като редови член на партията.

Зафиров обясни решението си с желанието да не бъде част от процес, който води до вътрешно разделение в БСП. Според него лидерският въпрос не е най-важният пред партията. „Най-важният въпрос е за пътя на БСП. Оставам, за да помогна този път да бъде намерен“, изтъкна той.

В края на изказването си благодари на делегатите и заяви, че за него е било чест да ръководи партията. „Винаги ще бъда до вас“, каза той, след което слезе от трибуната.