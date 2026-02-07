РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Крум Зарков е новият председател на БСП

Крум Зарков е новият председател на БСП. Той беше избран за лидер на социалистите с 416 гласа. На второ място остана Борислав Гуцанов, получил 302 гласа.

Изборът беше направен по време на 51-вия извънреден конгрес на БСП, който се проведе в зала 3 на Национален дворец на културата и събра близо 700 делегати от цялата страна.

По-рано в събота досегашният председател Атанас Зафиров подаде оставка. Конгресът беше свикан след оставката на кабинета „Желязков“, както и след колективната оставка на Изпълнителното бюро на партията.

Първоначално за лидерския пост бяха номинирани 52-ма кандидати, но в крайния избор участваха само трима – Крум Зарков, Борислав Гуцанов и Руси Статков.

