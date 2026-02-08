Задържан в Дубай и екстрадиран e заподозрeният за опита за убийство на руския генерал Алексеев

Руската Федерална служба за сигурност съобщи, че предполагаемият пряк извършител на опита за покушение срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев е бил задържан в Дубай и екстрадиран в Русия със съдействието на властите на Обединените арабски емирства. Информацията беше разпространена от ФСС и цитирана от ТАСС и Ройтерс.

По данни на службата става дума за руския гражданин Любомир Корба (роден през 1960 г.), за когото се смята, че е непосредственият извършител на стрелбата. След пристигането си в Москва той е бил оставен в ареста с решение на Замоскворецкия районен съд, след като срещу него е повдигнато обвинение за опит за убийство на служител на правоохранителните органи, предаде БТА.

ФСС съобщава още, че в рамките на разследването са установени и други предполагаеми съучастници. Руският гражданин Виктор Васин (роден през 1959 г.) е бил задържан в Москва, а Зинаида Серебрицкая (родена през 1971 г.) е напуснала страната и се намира в Украйна. Издирването на организаторите на престъплението продължава.

Опитът за покушение беше извършен на 6 февруари в жилищна сграда на Волоколамско шосе в северозападната част на Москва. Неизвестен нападател простреля генерал Алексеев няколко пъти, след което избяга. Раненият офицер беше хоспитализиран, а Следственият комитет на Русия образува наказателно дело за опит за убийство и незаконно притежание на оръжие, извършени от организирана група.

Руският външен министър Сергей Лавров обвини Украйна, че стои зад атаката и че целта ѝ е била да саботира мирните преговори. Киев отрече всякаква съпричастност. Началникът на Алексеев – адмирал Игор Костюков, ръководител на ГРУ, оглавяваше руската делегация на преговорите с Украйна в Абу Даби по въпросите на сигурността.

ФСС разпространи и видеокадри от екстрадирането на Корба от Дубай, както и записи от камери за видеонаблюдение, на които се виждат действията на нападателя преди и след стрелбата – влизане и излизане от сградата, изхвърляне на оръжието и напускане на Москва със самолет.