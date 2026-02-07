РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Трима останаха кандидатите за председател на БСП

Трима останаха кандидатите за председател на БСП

Трима са кандидатите за председател на Националния съвет на Българска социалистическа партия, съобщиха от пресцентъра на партията. След направените самоотводи на част от първоначално номинираните, в битката за лидерския пост остават Борислав Гуцанов, Крум Зарков и Руси Статков.

Гласуването се очаква да започне днес около 19:00 часа. Право на вот имат делегатите на 51-вия Конгрес на БСП.

По-рано през деня Атанас Зафиров подаде оставка като председател на партията. Освен избор на нов лидер, Конгресът трябва да обсъди анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в управлението, приемане на платформа за следващите избори, промени в Устава и предсрочно прекратяване на мандата на досегашния председател.

Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.