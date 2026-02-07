Трима останаха кандидатите за председател на БСП

Трима са кандидатите за председател на Националния съвет на Българска социалистическа партия, съобщиха от пресцентъра на партията. След направените самоотводи на част от първоначално номинираните, в битката за лидерския пост остават Борислав Гуцанов, Крум Зарков и Руси Статков.

Гласуването се очаква да започне днес около 19:00 часа. Право на вот имат делегатите на 51-вия Конгрес на БСП.

По-рано през деня Атанас Зафиров подаде оставка като председател на партията. Освен избор на нов лидер, Конгресът трябва да обсъди анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в управлението, приемане на платформа за следващите избори, промени в Устава и предсрочно прекратяване на мандата на досегашния председател.