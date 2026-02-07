Денят по диагонал – 7 февруари 2026 г.

Председателят на БСП Атанас Зафиров обяви пред делегатите на 51-вия Конгрес на партията, че подава оставка от лидерския пост, като подчерта, че това не означава оттегляне от политиката или бягство от отговорност.

Полицията и жандармерията провеждат акция в няколко населени места в района на Вършец и Берковица. От Министерството на вътрешните работи са съобщили пред NOVA, че действията са рутинни и са свързани с пътен контрол и опазване на обществения ред в по-малки населени места.

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати могат да наложат наказателни мита на държави, които поддържат търговски отношения с Иран. Заплахата идва на фона на засилено напрежение между Вашингтон и Техеран, съобщава Ройтерс.

Съединените щати целят войната в Украйна да приключи до юни и са отправили покана към руската и украинската делегация за нов кръг преговори, който да се проведе идната седмица на американска територия. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес и Асошиейтед прес.

Трима са кандидатите за председател на Националния съвет на Българска социалистическа партия, съобщиха от пресцентъра на партията. След направените самоотводи на част от първоначално номинираните, в битката за лидерския пост остават Борислав Гуцанов, Крум Зарков и Руси Статков.