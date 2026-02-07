Денят по диагонал – 7 февруари 2026 г.

Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Председателят на БСП Атанас Зафиров обяви пред делегатите на 51-вия Конгрес на партията, че подава оставка от лидерския пост, като подчерта, че това не означава оттегляне от политиката или бягство от отговорност.
Полицията и жандармерията извършват мащабна акция край Вършец и Берковица
Полицията и жандармерията провеждат акция в няколко населени места в района на Вършец и Берковица. От Министерството на вътрешните работи са съобщили пред NOVA, че действията са рутинни и са свързани с пътен контрол и опазване на обществения ред в по-малки населени места.
Тръмп заплаши с наказателни мита търговските партньори на Иран
Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати могат да наложат наказателни мита на държави, които поддържат търговски отношения с Иран. Заплахата идва на фона на засилено напрежение между Вашингтон и Техеран, съобщава Ройтерс.
САЩ настояват за край на войната в Украйна до юни, съобщи Зеленски
Съединените щати целят войната в Украйна да приключи до юни и са отправили покана към руската и украинската делегация за нов кръг преговори, който да се проведе идната седмица на американска територия. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес и Асошиейтед прес.
Трима останаха кандидатите за председател на БСП
Трима са кандидатите за председател на Националния съвет на Българска социалистическа партия, съобщиха от пресцентъра на партията. След направените самоотводи на част от първоначално номинираните, в битката за лидерския пост остават Борислав Гуцанов, Крум Зарков и Руси Статков.