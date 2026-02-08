Трите тела край връх Околчица са на издирваните по случая „Петрохан“, потвърдиха от МВР

Директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков заяви, че става дума за престъпление без аналог за страната. По думите му, са открити три простреляни тела и кемпер, които още в началото на седмицата са били обявени за издирване по случая „Петрохан“.

Васков уточни, че стрелбата е извършена вътре в превозното средство, като към момента няма данни за изстрели отвън. Разследването обхваща всички възможни версии, включително убийство и самоубийство. Не се изключва и хипотезата за затворено общество с елементи на секта.

В кемпера са намерени оръжия, но от полицията отказват подробности на този етап. Главният комисар подчерта, че издирването на превозното средство не е прекъсвало – проверявани са пещери, пещерни ниши и труднодостъпни терени в Балкана, след като е било установено, че кемперът се е насочил в тази посока.

Областният директор на полицията във Враца старши комисар Красимир Йончев посочи, че районът, в който е открит кемперът, е изключително труднодостъпен. Сигналът е подаден в 9:29 часа от човек, който наглеждал лятна кошара в района и забелязал кемпер, като през стъклото се виждало човешко лице.

Припомня се, че Ивайло Калушев, 22-годишният Николай Златков и 15-годишно момче – син на спелеолога Яни Макулев, бяха обявени за издирване след тройното убийство в хижа „Петрохан“ на 2 февруари.

Преди дни бащата на непълнолетното момче заяви в ефира на NOVA, че няма контакт със сина си от 29 януари, но въпреки това е запазил спокойствие.