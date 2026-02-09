Евродепутатът Том Берендсен ще оглави външното министерство на Нидерландия

Членът на Европейския парламент и член на Християндемократическата партия „Апел“ Том Берендсен ще стане нидерландски министър на външните работи в новосъздаващото се правителство. Това съобщи информационната агенция ANP.

Според агенцията, 42-годишният политик е в Европейския парламент от 2019 г., където отговаря за промишлеността, енергетиката, транспорта и отношенията с Китай.

Християндемократът Барт ван ден Бринк, който е назначен и за вицепремиер, ще стане министър на миграцията, чийто офис се отчита пред Министерството на правосъдието.

Лидерът на партията „Апел“ Анри Бонтенбал реши да запази мандата си на евродепутат и да не се присъединява към кабинета.

Церемонията по полагане на клетва на министрите е насрочена за 23 февруари в Хага,

след което те ще поемат задълженията си.

На 9 януари радио- и тв канал NOS (Nederlandse Omroep Stichting) съобщи, че ляво-либералното движение „Демократи 66“, Народна партия за свобода и демокрация (PPSD) и Християндемократическият апел (CDA) са се споразумели да сформират правителство на малцинството. Трите партии държат 66 от 150-те места в долната камара на парламента, което изисква бъдещият кабинет да търси ad hoc подкрепа от опозицията за приемането на всеки законопроект.

Според тв канала, Народна партия за свобода и демокрация настоява да включи дясната партия JA21, за да разшири парламентарната си база, но тази идея срещна съпротива от „Демократи 66“.

Предсрочни избори за долната камара на Генералните щати (парламента) се проведоха в Нидерландия на 29 октомври.

„Демократи 66“ спечелиха изборите, получавайки 26 места. Крайнодясната Партия на свободата спечели същия брой места, губейки от левите либерали. Народна партия за свобода и демокрация зае трето място с 22 места, а „Християндемократическият апел“ спечели 18 места. Резултатите от гласуването бяха официално потвърдени от Нидерландския избирателен съвет на 7 ноември.