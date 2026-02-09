РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Социалистическата партия на испанския премиер претърпя поражение на изборите в Арагон

Социалистическата партия на премиера Педро Санчес претърпя тежко поражение на провелите се в неделя предсрочни избори в испанския регион Арагон, съобщи Politico. Те спечелиха 24.3%, което е достатъчно за 18 места или пет мандата по-малко в сравнение с резултата им на предишния вот през 2023 година.

Опозиционната партия на консерваторите от Народната партия ще имат най-много депутати в 65-членния местен парламент. Въпреки победата си обаче те няма да успеят да сформират самостоятелно мнозинство. Очаква се те да имат между 26 и 29 депутати, при необходими 34 за управление без сформиране на коалиция.

Арагон е известен като „Испанския Охайо“, защото подобно на американския щат, е използван като барометър за нагласите на избирателите в национален план.

Крайнодясната Vox си осигури 14 места с подкрепа от 17.9%, което е двойно повече от спечелените от нея гласове на последните избори през 2023 година. Според наблюдатели доброто й представяне се дължи на усилената й кампания в селските райони на Арагон, където тя имаше постоянни срещи с фермерите, недоволни от разпоредбите на Европейския съюз.

Предсрочните избори бяха свикани от председателя на правителството на Арагон Хорхе Аскон, след като Vox оттегли подкрепата си за неговия консервативен кабинет.

