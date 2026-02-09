От ПП-ДБ искат информация от ДАНС за дейността на петроханското НПО

След брифинга на Главна дирекция “Национална полиция” по случая “Петрохан” и многото въпросителни по него, които продължават да се увеличават, въпреки изнесената информация, от ПП-ДБ са внесли проект на Решение за задължаване на ДАНС и прокуратурата да предоставят цялата информация, свързана с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии.

Припомняме, че трите тела на основателите на НПО-то Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев бяха открити в хижа в района на прохода Петрохан. След случая стана ясно, че ДАНС от две години са разследвали организацията.

“В публичното пространство и в институционалния обмен на информация се съдържат данни, че във връзка с дейността на сдружението са изготвяни и предоставяни доклади, справки и материали от компетентни органи, включително ДАНС, както и че са били образувани проверки или досъдебни производства по постъпили сигнали и материали, част от които са приключили с актове на прекратяване”, заявят в мотивите си вносителите от ПП-ДБ.

Проектът на решение предвижда да задължи ДАНС и прокуратурата да предоставят на парламента всички доклади, справки и други документи, включително такива, представляващи класифицирана информация, изготвени във връзка с дейността на сдружението. Текстовете на проекта предвиждат още ДАНС да бъде задължена да предприеме действия по снемане или понижаване на нивото на класификация, когато са отпаднали законовите основания, като информира писмено Народното събрание за резултата.

Чуха се и призиви за оставки, като лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов поиска кметът на София Васил Терзиев да напусне поста си, заради случая “Петрохан”. Терзиев лично заяви, че е познавал жертвите край хижата.

От своя страна, Румен Радев (президент 2017-2026 година) заяви във “Фейсбук”, че случаят „Петрохан“ е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата. Той изказа съболезнования на семействата и близките на жертвите, без да коментира трагедията.