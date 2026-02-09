Денят по диагонал – 9 февруари 2026 г.

Днес разследващите дадоха подробности във връзка със случаите в хижа „Петрохан“ и под връх Околица. Разбира се, с изрично предупреждение, че разследванията и на двата случая продължават, фактите все още са първоначални. По случаите има образувани две досъдебни производства. Основните версии по случаите в хижа „Петрохан“ и Околчица са убийство с последващо самоубийство, разкри Ангел Папалезов от националната полиция. Не са установени следи от трети лица на местопроизшествието, заяви той. Работата по случаите продължава, ще бъдат дадени допълнителни подробности, обещаха от прокуратурата

Все по-голяма част от българските домакинства планират да се въздържат от големи разходи като покупка на жилище или автомобил, както и от ремонти през следващата година. Това показват данните на Националния статистически институт от изследването на потребителските нагласи за януари 2026 година.

Златото поскъпна над 5 хил. щ. долара за тройунция, защото купувачите на ниски нива се върнаха на пазара след изключително силните пазарни колебания през миналата седмица. Жълтият метал добави 1.6% към пазарната си оценка в ранните часове на азиатската търговия на 9 февруари, подкрепен и от убедителната изборна победа на японския премиер Санае Такаичи.

Съединените щати отдавна искат да се отърват от отговорността на посредник за прекратяването на войната в Украйна. Последният натиск на Вашингтон е конфликтът да приключи до началото на лятото и затова настоява за ускоряване на дипломатическите усилия. Както стана ясно през уикенда, администрацията на Доналд Тръмп обяви, че очаква ясен график за постигане на споразумение до юни и вече са поканили представители на Русия и Украйна за нов кръг преговори, които за първи път ще се проведат на американска територия.

Европейски доходи в България, как да станем девет милиона, справедливи пенсии, равен достъп за хората с увреждания – това бяха водещи теми в дискусията “Млади семейства и доходи”, организирана от “Продължаваме промяната”. По данни, представени от председателя на НСИ Атанас Атанасов, доходите в България растат, но страната остава на дъното в ЕС по размер на минимална работна заплата и е начело по неравенство и хора под линията на бедност. Освен това минималната работна заплата в България е най-ниска спрямо всички държави в Европейския съюз.

И през тази година гражданите, получили облагаеми доходи през 2025 г., имат възможността да намалят данъчната си основа с предвидените в закона данъчни облекчения. Ако, след ползването им, се формират суми за възстановяване, те се изплащат в срок от 1 месец след подаването на декларацията, но при повечето случаи това става в рамките на седмица. Едно от най-важните условия за ползване на данъчните облекчения е лицата да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение.