Нетната печалба на „УниКредит“ за 2025 г. расте с 13.6% до 10.6 млрд. евро

„УниКредит“ отчете 20-то поредно тримесечие на печеливш растеж, което доведе до най-добрата година в историята на банката и пет години устойчиво превъзходство. Групата отчита рекордни резултати за четвъртото тримесечие и финансовата 2025 година. Надминати са очакванията по всички оперативни линии, нетна печалба и капитал въпреки поемането на извънредни разходи от 1.4 млрд. евро.

Отчетената нетна печалба е 10.9 милиарда евро с ръст от 12.3% на годишна база. При

изключване на 336 милиона евро от преоценка на отсрочени данъчни активи (DTA TLCF), нетната печалба за 2025 г. възлиза на 10.6 милиарда евро, ръст от 13.6% на годишна база. Благодарение на своя диверсифициран бизнес модел, УниКредит отново значително надхвърли първоначалните очаквания и е готова да повиши амбициите си с новия стратегически план „UniCredit Unlimited“.



Приходите за 2025 г. достигнаха 24.5 млрд. евро, а нетните приходи 23.9 млрд. евро – и двете на нивото от 2024 година въпреки ефекта от по-ниските лихвени проценти. Това показва устойчив нетен лихвен доход след провизии, както и силни такси и нетен застрахователен резултат.



„UniCredit Unlimited“ ще се фокусира върху увеличаване на качествения пазарен дял

и поставяне на нови стандарти за ефективност в оперативното и капиталовото управление, допълнително ускоряване на качествения растеж на приходите и задълбочаване на

трансформацията, подкрепени от продължаващи самофинансирани инвестиции в технологии, данни и изкуствен интелект.

Андреа Орчел, главен изпълнителен директор на „УниКредит“, отбелязва, че банката отново постигна рекорден растеж и рентабилност за 2025 година. Годината завършва с разпределение към акционерите в размер на 9.5 милиарда евро, от които 4.75 милиарда евро под формата на парични дивиденти. Амбицията е „УниКредит“ да предостави силно атрактивен, печеливш и капиталогенериращ растеж, водещ до около 13 милиарда евро нетна печалба и над 23% възвръщаемост на капитала през 2028 г., с допълнително подобрение към 2030 година. „Оставаме фокусирани върху дисциплинираното изпълнение през целия цикъл и сме развълнувани от това какво предстои в бъдеще за „УниКредит“, нашите инвеститори, клиенти, хора и общности“, казва Орчел.



Групата постигна своите ESG цели за 2025 г., отчитайки силно представяне. Надхвърлена е целта за ESG кредитиране с 19% спрямо плановете от 15%, изпълнение на целта за устойчиви облигации от 15% и целта за ESG дял в управляваните активи от 50 на сто. „УниКредит“ продължи напредъка към своите Net Zero цели, с положителна динамика на емисиите във всички сектори спрямо предходната година и началната база.



„УниКредит“ реализира своята социална стратегия, достигайки около 71 милиона евро принос към обществото през 2025 г. чрез инициативи в образованието и доброволчески часове на служителите. Фондация „УниКредит“ стартира второто издание на платформата Edu-Fund с 6 милиона евро за подкрепа на образователни инициативи в Европа. Освен това инвестира 5.2 милиона евро в подкрепа на таланти чрез стипендии и грантове. Skills for Transition завърши първото си издание с 60 000 обучителни часа, повишавайки заетостта и насърчавайки социалното включване на ученици, работници и млади хора, които не са на трудовия пазар.



