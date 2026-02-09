Пенсионните дружества подкрепят въвеждането на мултифондовия модел за осигуряване

От дружествата за допълнително пенсионно осигуряване в България категорично се противопоставят на опитите да се внуши в публичното пространство разделение в индустрията. Това пише в становище на 8 компании от сектора по повод твърдения на президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.

Под документа са се подписали Владислав Русев, Главен изпълнителен директор на ПОД „Алианц-България“ АД, Андрей Шотов, Изпълнителен директор на ПОД „Бъдеще“ АД, Светла Несторова – Асенова, Председател на УС на ПОК „Доверие“ АД, Владимир Нечев – Главен изпълнителен директор на ПОК „ДСК-Родина“ АД, Божидар Чанков – Изпълнителен директор на „Пенсионноосигурителен институт“ АД, Мая Русева – Изпълнителен директор на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД, Милен Марков – Изпълнителен директор на ПОК „Съгласие“ АД и Георги Тодоров – Изпълнителен директор на ПОАД „ЦКБ-Сила“.

Пенсионните дружества подкрепят създаването на подфондове, следващи жизнения цикъл на осигурените лица,

по-популярно като въвеждане на мултифондов модел. Според тях, не отговарят на истината твърденията, че законовите промени се правят, за да се облагодетелстват няколко дружества. „Няма да коментираме тона, с който се правят тези спекулации – той не отговаря на разбирането ни за култура в общуването“, отбелязват компаниите.

Пенсионноосигурителните дружества са категорични, че работят в защита интересите на осигурените лица. „Благодарение именно на нашата експертиза, повече от една трета от натрупванията по персоналните партиди на осигурените лица са именно в резултат на генерирана от нас доходност.“

Пенсионноосигурителните дружества обръщат внимание и на факта, че размерът на натрупаните средства, освен от доходността, зависи и от осигурителния доход, 5% от който постъпва в т.нар. втори стълб. Важни са същи регулярността на осигуряването, както и продължителността от време на натрупване – към момента тристълбовият модел не е преминал през цял осигурителен жизнен цикъл от около 40 години.

„Всички ние, долуподписаните пенсионни дружества, споделяме позицията, че

въвеждането на мултифондове ще е изцяло в интерес на осигурените лица.

Категорични сме, че имаме експертизата, опита и капацитета да се справим с това предизвикателство“, подчертават от компаниите.