РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Пенсионните дружества подкрепят въвеждането на мултифондовия модел за осигуряване

Германия ще позволи на пенсионерите да печелят до 2000 евро месечно без данъци

От дружествата за допълнително пенсионно осигуряване в България категорично се противопоставят на опитите да се внуши в публичното пространство разделение в индустрията. Това пише в становище на 8 компании от сектора по повод твърдения на президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.

Под документа са се подписали Владислав Русев, Главен изпълнителен директор на ПОД „Алианц-България“ АД, Андрей Шотов, Изпълнителен директор на ПОД „Бъдеще“ АД, Светла Несторова – Асенова, Председател на УС на ПОК „Доверие“ АД, Владимир Нечев – Главен изпълнителен директор на ПОК „ДСК-Родина“ АД, Божидар Чанков – Изпълнителен директор на „Пенсионноосигурителен институт“ АД, Мая Русева – Изпълнителен директор на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД, Милен Марков – Изпълнителен директор на ПОК „Съгласие“ АД и Георги Тодоров – Изпълнителен директор на ПОАД „ЦКБ-Сила“.

Пенсионните дружества подкрепят създаването на подфондове, следващи жизнения цикъл на осигурените лица,

по-популярно като въвеждане на мултифондов модел. Според тях, не отговарят на истината твърденията, че законовите промени се правят, за да се облагодетелстват няколко дружества. „Няма да коментираме тона, с който се правят тези спекулации – той не отговаря на разбирането ни за култура в общуването“, отбелязват компаниите.

Пенсионноосигурителните дружества са категорични, че работят в защита интересите на осигурените лица. „Благодарение именно на нашата експертиза, повече от една трета от натрупванията по персоналните партиди на осигурените лица са именно в резултат на генерирана от нас доходност.“

пазари пазар пари бизнес борса предприемач инвестиционни фондове капитал акции данъци злато загуба инвестиции

Пенсионноосигурителните дружества обръщат внимание и на факта, че размерът на натрупаните средства, освен от доходността, зависи и от осигурителния доход, 5% от който постъпва в т.нар. втори стълб. Важни са същи регулярността на осигуряването, както и продължителността от време на натрупване – към момента тристълбовият модел не е преминал през цял осигурителен жизнен цикъл от около 40 години.

„Всички ние, долуподписаните пенсионни дружества, споделяме позицията, че

въвеждането на мултифондове ще е изцяло в интерес на осигурените лица.

Категорични сме, че имаме експертизата, опита и капацитета да се справим с това предизвикателство“, подчертават от компаниите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.