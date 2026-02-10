РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Голяма дистанция остава до завършването на преговорите за мир в Украйна, обяви Лавров

„Голяма дистанция“ остава до завършването на преговорите за мир в Украйна, каза първият дипломат на Руската федерация Сергей Лавров.

В интервю за руската телевизия НТВ Лавров повтори тезата на Москва за постигането на мирно споразумение:

„Първопричината е основата на нашата позиция – сигурността на Русия и правата на руснаците и рускоезичните хора в Украйна“, посочи той.

Лавров оправда анексирането на украинските територии, като посочи:

„Признаването на териториите е тема, която пряко произтича от първопричините, защото териториите се оказаха под руски контрол във връзка с това, че на тях се опитаха да създадат заплаха за нас, опитаха се да изтребят хората, които живеят там от столетия“, заяви дипломатът.

Украйна и Европа отхвърлят твърденията на Русия за геноцид над рускоезичното население на украинска територия.

