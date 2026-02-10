РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Евродепутатите одобриха нови климатични цели пред ЕС до 2040 година

Евродепутатите заложиха цел пред Европейския съюз да се намалят емисиите на парникови газове с 90% до 2040 година – задача, свързана с климатичния неутралитет до 2050 година. Споразумението със Съвета на Европейския съюз е подкрепено от Европарламента с 413 гласа „за“, 226 гласа „против“ и 12 гласа „въздържал се“.

Залагат се възможности за гъвкавост в начина, по който може да бъде постигната целта, като се планира от 2036 г. до 5% от емисиите да се намаляват чрез международни въглеродни кредити. До 2030 г. пък се цели намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко до 55 процента.

Европейската комисия ще оценява напредъка по целите на всеки две години и ще разглежда тенденциите в цените на електроенергията.

След като Съветът одобри текста, той ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официалния вестник на Европейския съюз.

Европейският законодателен акт за климата превръща целта за неутралност до 2050 г. в задължение за всички държави членки на Европейския съюз.

