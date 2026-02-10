Kering очаква растеж през 2026 г., въпреки спад в продажбите на марката Gucci

Холдингът за търговия с луксозни стоки Kering очаква да се върне към растеж тази година, въпреки че през последното тримесечие продажбите му отново са спаднали. Най-голямата му марка Gucci, оглавявана от новият главен изпълнителен директор Лука де Мео, все още изостава през първото тримесечие.

През четвъртото тримесечие продажбите на Kering паднаха с 3% до 3.9 милиарда евро, което е леко над очакванията на анализаторите. Gucci отчете спад от 10%, докато останалите марки отбелязаха стабилен или умерен растеж.

През цялата 2025 г. продажбите на групата намаляха с 10% до 14.7 милиарда евро, а оперативната печалба спадна с 33%, като маржът се сви до 11.1 процента. Въпреки това акциите скочиха с до 14% и последно се търгуваха с повишение от 11 на сто. Това положително настроение се разпространи и в целия луксозен сектор – Burberry, Hermes и Brunello Cucinelli също отбелязаха растеж на акциите.

Kering претърпя спад след бума на търсенето по време на COVID-19, повишаване на цените и слаб интерес от китайските потребители. Стратегически грешки също повлияха на резултатите.

Назначаването на Демна като художествен директор на Gucci има за цел да стимулира продажбите и да възстанови репутацията на марката. Неговата първа колекция „La Famiglia“ беше представена миналата година.

Де Мео, който идва от автомобилната индустрия и е имал опит с възстановяването на Renault, предприема действия за възстановяване на Kering. Едно от тях е намаляване на дълговете и продажбата на козметичния сегмент на L’Oréal за 4 милиарда евро, за да се фокусира върху модния бизнес.

Новият изпълнителен директор планира и разширяване в сегмента за уелнес и дълголетие, както и развитие на стратегията за бижута, която ще бъде представена през април.

Анализаторите отбелязват, че последните резултати показват леко подобрение, но въпросът е дали това ще доведе до стабилен растеж на Gucci и останалите марки през следващата година.