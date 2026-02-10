iBank отпуска кредити за МСП с гаранции от Националния гаранционен фонд

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
iBank разширява портфолиото си от продукти с нов кредитен продукт – кредити, обезпечени с гаранции от Национален гаранционен фонд (НГФ), съобщиха от банката. Новият продукт е насочен към микро, малки и средни предприятия, включително компании – бенефициенти по оперативни програми с максимален размер на кредита до 2 млн. евро.

Финансирането може да бъде използвано както за инвестиционни цели – покупка на дълготрайни материални активи, машини и съоръжения, така и за оборотни средства.  Предвидена е възможност за рефинансиране на съществуващ кредит в размер до 30% от новоотпуснатото финансиране.

Максималният срок за погасяване достига до 65 месеца при инвестиционни кредити

и до 36 месеца при финансирането за оборотни средства. Гаранционната схема на НГФ допълва изискуемото обезпечение на кредита като гаранцията покрива до 50% от размера на кредита, което създава възможност за по-облекчени условия и по-достъпно финансиране.

С новия продукт iBank осигурява по-лесен достъп до финансиране на малки и средни предприятия

в партньорство с Националния гаранционен фонд. “Целта ни е да подкрепим устойчивото развитие на бизнеса, като предложим адаптивни финансови решения, ускорен процес на одобрение и ефективна подкрепа в ключов момент за компаниите”, коментира Ива Кутлова – изпълнителен директор на iBank.

Сред основните предимства на продукта са достъпни лихвени условия, съобразени с европейския индекс, минимално самоучастие при инвестиционните кредити, както и възможността за комбиниране на проекти по европейски програми. Крайният срок за включване на кредити в гарантирания портфейл е 30 юни 2028 година.

