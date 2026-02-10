Директорът на „Столичен автотранспорт“ ЕАД няма намерение да подава оставка

За първи път чувам човек, който спазва закона и решенията на собственика, в случая СОС, да има основание да подава оставка, коментира директорът но общинското дружество

Директорът на общинското дружество „Столичен автотранспорт“ ЕАД Стилиян Манолов обяви за БНР, че няма намерение да подава оставка.

По думите му той изпълнява работата си отговорно, като спазва закона и решенията на Столичния общински съвет, който е принципал на общинското дружество.

По-рано днес столичният кмет Васил Терзиев поиска оставката на Манолов.

„За първи път чувам човек, който спазва закона и решенията на собственика – в случая Столичния общински съвет, да има основание да подава оставка.

Категорично „Столичен автотранспорт“ няма възможност да купува газ без посредник Законът го изключва това, на първо място.

Ние можем единствено да проведем процедура, съгласно Закона за обществените поръчки, но не можем пряко да договаряме нищо – нито автобуси, нито други превозни средства, нито природен газ, нито каквито и било стоки или услуги, надвишаващи законовия праг.

Имахме по отношение на доставката на природен газ бяхме проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция, както и от прокуратурата. И двете установиха, че всичко е наред и няма законови нарушения в провеждането на съответните процедури“, коментира Стилиян Манолов.