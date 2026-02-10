Зехтин и костен бульон: наистина ли храните за здравето на червата работят?

Здравето на червата се превърна в една от любимите модни думи в социалните мрежи.

От пиене на вода с чиа семена рано сутрин, през добавяне на гел от морски мъх към смутита, до отпиване на костен бульон за „излекуване“ на червата – на тези продукти се приписва всичко: от по-добро настроение до повече енергия.

Но зад тези храни, казват учените, реалността е по-сложна – особено като се има предвид, че това е бързо развиваща се област, в която почти всеки ден се появяват нови доказателства.

Макар чревният микробиом да играе ключова роля за нашето благополучие, доказателствата в подкрепа на много от тези „бързи решения“ са оскъдни и за повечето здрави хора обсебването от „лекуване“ на червата може да е излишно.

В тях живее чревният микробиом – трилиони бактерии, вируси и гъбички, които играят решаваща роля за начина, по който функционира тялото, и „влияят върху психическото и физическото ви здраве“.

Той е по-уникален от пръстовия ни отпечатък“, а здравият микробиом е свързан с по-добро усвояване на енергията от храната, регулиране на кръвната захар и имунна защита.

Изследванията също така показват връзки между здравето на червата и психичното благополучие, включително по-ниски нива на тревожност и подобрено настроение.

Микробиологът Алън Уокър и специалистът по здравето на червата д-р Меган Роси казват, че много от модерните храни съдържат „малко зрънце истина“, но често се рекламират прекомерно като чудодейни продукти.

Вода с чиа семена

Чиа семената са богати на фибри, „които могат да подхранват полезните чревни бактерии и да подпомагат редовното изхождане“, според Роси. Уокър обяснява, че нито един източник на фибри не е достатъчен сам по себе си, тъй като различните микроби се хранят с различни фибри – разнообразието е по-важно от която и да е отделна съставка. „Няма нищо вредно в пиенето на вода с чиа семена“, казва той, но самостоятелно тя има малка полза.

Шотове със зехтин

Зехтинът е широко признат заради противовъзпалителните си свойства, полезен е за сърцето и може да помогне при запек, обяснява Уокър. Има обаче малко доказателства, че приемът му като концентриран „шот“ специално подобрява микробиома. „Няма съществена разлика между това да го пиете директно и да го добавяте към храната си“, казва той.

Гел от морски мъх

Гелът от морски мъх – вид водорасло – стана силно рекламиран продукт, тъй като съдържа фибри и някои витамини и минерали. Въпреки това Роси казва, че „има много малко научни доказателства, че той подобрява чревния микробиом или храносмилателната функция“. Тя предупреждава особено за високите дози, най-вече при хора с възпалителни чревни заболявания. Уокър добавя, че потенциалният риск е, че водораслите са източник на тежки метали и йод, а прекомерният прием може да доведе до здравословни проблеми.

Костен бульон

Костният бульон се приготвя чрез варене на животински кости във вода с киселинна съставка (като оцет) и билки или зеленчуци поне 24 часа, с цел извличане на протеини и минерали. Той е богат на хранителни вещества и може да бъде успокояваща храна, но Уокър обяснява, че повечето му хранителни вещества се усвояват в тънките черва, докато по-голямата част от чревните микроби живеят в дебелото черво. Това означава, че малко достига до самите микроби. „Няма убедителни доказателства, че има системен благоприятен ефект върху чревния микробиом“, добавя той. Роси е съгласна и допълва, че е виждала „негативния ефект върху нивата на холестерола, ако наситените мазнини не се отстранят от повърхността“.

Комбуча

Комбучата е ферментирал чай и Роси казва, че е „голям фен“ на традиционната комбуча, тъй като тя съдържа естествени киселини и антиоксидантни растителни съединения, образувани по време на ферментацията, които са свързани с ползи за здравето. Но, както и при екстра върджин зехтина, не всяка комбуча е еднаква. „Търсете плаващи частици – знак за жива култура; проверявайте за добавен оцет – истинската комбуча не се нуждае от него, тъй като микробите го произвеждат сами; и избягвайте беззахарните варианти с подсладители, включително стевия“, съветва тя.

Стийл казва, че признаци за проблеми с червата могат да бъдат упорит запек, диария, прекомерни газове или продължителна коремна болка.

В такива случаи, обяснява тя, е важно хората да потърсят медицински съвет, вместо да се обръщат към крайни елиминационни диети.

„Ако имате проблем с червата, нещо като спиране на хляба няма да го излекува.“

Тя подчертава, че повечето хора не се нуждаят от драстични хранителни намеси и че „повечето от нас нямат нужда да ‘лекуват’ червата си – ако червата ви са здрави, нито едно от тези неща няма да направи разлика“.

Вместо да гонят тенденции, тя казва, че има няколко лесни стъпки за поддържане на здрави черва, като „да ядем повече растителни храни, да увеличим приема на фибри и да ограничим ултрапреработените храни“.

