„Възраждане“ иска изслушване на МВР и службите по случая „Петрохан“

Парламентарната група на „Възраждане“ е внесла искане до председателя на Народното събрание за изслушване на ръководителите на всички институции, ангажирани с разследването на случая „Петрохан“.

Искането обхваща представители на Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Главна дирекция „Национална полиция“.

От формацията подчертават, че е необходимо да бъде предоставена допълнителна и пълна информация за обстоятелствата около смъртните случаи в района на хижа „Петрохан“ и край връх Околчица. Сред темите, по които „партията „Възраждане“ настоява за яснота, са евентуални противообществени прояви, извършени проверки, предприети или пропуснати действия от страна на държавните органи, както и въпроси, свързани с частно финансиране и последващ институционален контрол.

Междувременно от „Да, България“ обявиха, че ще предложат промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в Търговския закон във връзка със случая „Петрохан“. От коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ също заявиха, че ще внесат проект на решение, с което да бъде задължена ДАНС и прокуратурата да предоставят информация за дейността на Сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“.