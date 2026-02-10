Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да посети Китай през първата седмица на април. Politico съобщи това, позовавайки се на свои източници.

Трима от тях са потвърдили пред изданието, че срещата на Тръмп с китайския президент Си Дзинпин ще се проведе в Пекин в началото на април.

Преди това Тръмп заяви, че планира да посети Китай през април 2026 година. Той също така посочи, че очаква Си Дзинпин да направи реципрочно посещение във Вашингтон до края на годината.

Миналата седмица Тръмп и Си Дзинпин проведоха телефонен разговор.

Последната среща между държавните глави се състоя през октомври 2025 г. в Пусан, където те пристигнаха, за да участват в срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия.