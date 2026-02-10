РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Има опит „Петрохан“ да бъде пришит на ПП-ДБ, предупреди Асен Василев

Според председателя на „Продължаваме промяната“ Асен Василев има опит т.нар. случай „Петрохан“ да бъде политически пришит на коалицията ПП-ДБ.

Самият Василев твърди, че не познава шестимата загинали:

„Не. Нито познавам организацията, нито съм запознат с дейността. Това, което обаче стана ясно, е, че ДАНС и прокуратурата са проспали случая. И в момента нищо не е ясно и се хвърлят най-различни истории с цел да се замете фактът, че не са си свършили работата“, каза той.

По-рано от „Да, България“ обявиха внасянето на законови промени, с които ефективно да се забрани названията на неправителствени организации да наподобяват имената на държавни органи. Причината е, че шестимата, чийто тела бяха открити до хижата край Петрохан и във Врачанския Балкан, са свързани с организация на име „Национална агенция за контрол на защитените територии“. Тя е регистрирана през 2022, когато министър на правосъдието е била Надежда Йорданова, излъчена от „Да,България“.

Според Асен Василев свързването на Йорданова със случая е непристойно.:

„Около 60 организации има в момента в Търговския регистър. С такива имена, които са давани последните 20 години. Така че всички тези опити да се прави политическо пришиване са абсолютно непристойни, абсолютно грешни, защото това, което виждаме към момента, е една трагедия с шест трупа“, посочи той.

От Алианса за права и свободи и от „Величие“ поискаха относно случая „Петрохан“ в парламента да бъдат изслушани премиерът и вътрешниятминистър в оставка. От „Възраждане“ поискаха изслушване и на ръководителите на ДАНС, ГДБОП и националната полиция.

