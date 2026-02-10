До ратификация на членството България има само съвещателен глас в Съвета за мир

Това се посочва в съобщение от Министерския съвет

До ратификация на присъединяването на България към Съвета за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп, страната ни може да има само „съвещателен глас“, става ясно от съобщение на Министерския съвет.

Кабинетът в оставка публикува решението за присъединяване, подписано от Росен Желязков, който заедно с унгарския премиер Виктор Орбан, беше единственият представител на държава от Европейския съюз, включила се в инициативата на Тръмп.

Брюксел изрази „сериозни съмнения“ часове след обявяването ѝ.

Съгласно Конституцията на Република България и предвид характера на решението, то подлежи на ратификация от Народното събрание и не поражда правно действие до нейното гласуване.

Подписването на документа не създава задължения за участие на страната ни в конкретни операции или дейности по изграждане на мира, нито предоставя каквато и да е юрисдикция на Съвета за мир върху територията ни без изричното съгласие на страната и без спазване на вътрешните ѝ конституционни процедури, пише в публикуваното решение на кабинета в оставка.

Съгласно решението на правителството е депозирана нотификация, че до извършване на ратификация Уставът няма да се прилага. В този период страната ни може да участва в рамките на Съвета за мир единствено с право на съвещателен глас.

„С подписването на документа обаче беше предоставена възможност страната ни да бъде сред учредителите на Съвета за мир, като окончателното институционално утвърждаване на това участие зависи от решенията на Народното събрание след провеждането на предсрочните парламентарни избори и от формирането на нов състав на Министерския съвет и на парламента с нова представителност и легитимност“, пише в съобщението на кабинета.