Макрон: Европа трябва да се подготви за нови конфликти със САЩ

Европа трябва да се подготви за нови сблъсъци със Съединените щати и да приеме неотдавнашния „момент с Гренландия“ като сигнал за събуждане за ускоряване на отлагани икономически реформи и за укрепване на глобалната роля на Европейския съюз, заяви президентът на Франция Еманюел Макрон, цитиран от в. „Монд“.

В интервюта, публикувани в няколко европейски издания, френският лидер предупреди, че временният спад на напрежението с Вашингтон не бива да се възприема като трайна промяна въпреки привидното затихване на споровете около Гренландия, търговията и технологиите.

„Когато има ясен акт на агресия, не трябва да се навеждаме или да търсим компромис. Опитвахме тази стратегия с месеци и тя не работи“, допълни още Макрон.

По думите му, администрацията на президента Доналд Тръмп действа „открито антиевропейски“ и цели „разпокъсване на Европейския съюз“.

Макрон предупреди, че САЩ вероятно ще предприемат нови атаки срещу Европа във връзка с дигиталното регулиране, включително чрез възможни мита, ако Брюксел използва Закона за цифровите услуги, за да ограничи дейността на големите технологични компании.

Френският президент отново призова за общо европейско финансиране чрез инструменти като еврооблигации, което според него би позволило мащабни инвестиции и би намалило доминацията на щатския долар.

В четвъртък лидерите на ЕС ще се съберат в Брюксел на среща на върха, на която ще обсъдят мерки за укрепване на европейската икономика и за засилване на позициите на съюза спрямо САЩ и Китай на световната сцена.