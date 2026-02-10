Започва разширяването на метрото в района на Военна академия

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
На 10 февруари 2026 г. в района на парка на Военна академия „Г. С. Раковски“ започват строителни дейности, свързани с разширяването на третата линия на софийското метро. Проектът предвижда изграждане на изходна площадка за тунелопробивна машина в участъка между съществуващото метро и бъдещото отклонение към район „Слатина“. Подобно съоръжение вече е реализирано успешно при строежа на третата метролиния в района на бул. „Мадрид“ и парка „Заимов“.

Работата по проекта ще бъде съобразена с характеристиките на околната градска среда. „Метрополитен“ ЕАД се ангажира след приключване на строителството засегнатите части от парка да бъдат възстановени и облагородени, така че пространството да стане по-приветливо и функционално от преди.

Според изпълнителния директор на „Метрополитен“ ЕАД, инж. Николай Найденов, изграждането на метрото има дългосрочен положителен ефект върху качеството на живот в столицата, като освен по-добра транспортна свързаност води и до обновяване на обществени пространства, създаване на зелени площи и модерна инфраструктура.

Проектът стартира на база подписано споразумение между Столична община и Военната академия, както и след издаването на всички необходими разрешителни и документация. Столична община и „Метрополитен“ ЕАД заявяват готовност да продължат сътрудничеството с ръководството на Академията чрез активен диалог и институционално партньорство.

Навременното изпълнение на проекта е ключово за развитието на София и спазването на поетите ангажименти. Забавяния без основателна причина биха се отразили негативно както на строителния график, така и на обществения интерес. Затова институциите изразяват увереност, че проектът ще бъде осъществен успешно и в полза на всички жители на столицата.

