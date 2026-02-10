Проверяват център за настаняване в Смолян, след побой на момче

Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) започва спешна проверка на Центъра за настаняване от семеен тип в Смолян след сигнал за побой над момче, съобщават от социалното министерство.

Контролният орган се е самосезирал от публикации в медиите, според които 16-годишно момче, настанено в центъра, е прието в болница с фрактура на черепа и комоцио. Това е причината от АКСУ да проверят дали полаганата грижа и създадената организация за работа отговарят на изискванията за качество. В съобщението на социалното министерство се уточнява, че инцидентът е станал извън територията на жилището от семеен тип.

По-рано днес от Областната дирекция на МВР съобщиха, че сигналът за случилото се е подаден в 19:59 часа снощи от дежурен възпитател. Самият пострадал разказал, че неизвестни хора са го нападнали към 18:00 часа. По случая е образувано досъдебно производство в Районната прокуратура в Смолян за причиняване на средна телесна повреда.

С пострадалия са се срещнали служители на Детска педагогическа стая и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.