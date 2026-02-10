Ще може ли България да се справи с изтеклите мандати в съдебната система?

Ще може ли страната ни да излезе от порочния кръг на изтеклите мандати в съдебната система? Този въпрос обсъдиха юристи по време на публична дискусия в София, организирана от Българския институт за правни инициативи (БИПИ) и от Съюза на съдиите в България. Нейното провеждане съвпадна с деня, в който неправителствената организация за борба с корупцията Transparency International нареди България сред най-корумпираните държави в Европейския съюз, с резултат под критичния праг и с други системни проблеми.

България е на 84 място според Индекса за възприятие на корупцията за миналата година. Това е най-ниската ни позиция от 2012 г. насам. Transparency International критикува Европейския съюз, че е останал „безучастен“ предвид уронването на демократичните защитни механизми в някои държави членки. За оценяването на възприятието на корупцията в България са повлияли масовите протести в края на годината, управлението на държавата в частен интерес от тесен кръг хора, което говори за клептокрация.

Според председателя на БИПИ Биляна Гяурова-Вегертседер заради предсрочните парламентарни избори за пореден път ще се отложи във времето изборът на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет (ВСС), на инспекторите и на главния инспектор към Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Биляна Гяурова-Вегертседер уточни, че това ще продължи да прави сегашната ситуация правно и обществено нетърпима. Според нея има надежда 52-рото Народно събрание да намери мнозинство от 160 депутати, които ще се обединят в това да намерят достатъчно честни и почтени магистрати.

По време на форума съдия Андрей Георгиев от Софийския районен съд отбеляза, че до момента няма формален акт на юридически орган, на държавен орган, който да казва каква е позицията му по въпроса дали има временно изпълняващ длъжността главен прокурор или няма.

“Формален акт на наказателната колегия на ВКС също няма”, допълни той.

В своя позиция от октомври 2025 година, Върховният касационен съд отказа да възобновява дела по искания на временния главен прокурор Борислав Сарафов, тъй като го смята за нелегитимен. Действие, което прокуратурата разтълкува като ощетяване на потърпевшите по наказателни дела.

На дискусията участва и Наталия Киселова от “БСП-Обединена левица”, която отчете, че резултатът на страната ни по отношение на Индекса за възприятие на корупцията е такъв заради несвършената работа от предходни години. Според бившия председател на парламента в обществото няма консенсус по въпроса как следва да се води борбата с корупцията – чрез административни или чрез наказателноправни средства.

Въпросът: “Ще се справи ли България?” остава засега без отговор. „Всичко зависи от волята на политиците“ – това прозвуча неколкократно по време на дискусията. Решение винаги ще има, стига правната материя и заложените мандати в нея да престанат да бъдат използвани като ластик. В противен случай, доверието в институциите ще продължава да достига „нови висоти“, които и без друго към днешна дата са в красноречивия си „пик“.