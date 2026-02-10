Хората на Доган поискаха Андрей Гюров за служебен премиер

Стартира последният етап от консултациите при президента Илияна Йотова в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател. Точно в 10.00 ч. на „Дондуков” 2 пристигнаха представителите на „Алианс за права и свободи” – председателят на ПГ Хайри Садъков, заместниците му Танер Али и Севим Али, както и Димитър Николов и Явор Хайтов.

Според хората на Агмед Доган, за служебен премиер трябва да бъде назначен подуправителят на Българската народна банка и ексдепутат от „Продължаваме промяната“ Андрей Гюров.

Пред народните представители от „Алианс за права и свободи“ Йотова заяви, че бъдещият премиер трябва да отговаря на исканията на протестиращите, които в края на миналата година настояха за провеждането на честни избори и изграждането на справедлива държава. По думите ѝ задачата на служебния кабинет е да върне спокойствието сред гражданите, като покаже, че институциите функционират, сигурността е гарантирана, а шокът от скока в цените преодолян.

Йотова подчерта значението на „експертизата“ на партията за организацията на изборите, като отбеляза, че всяко тяхно мнение и препоръка ще бъдат важни за работата на следващото служебно правителство. Тя се обърна към представителите на „Алианс за права и свободи“ като към политическа формация с опит и знания в изборния процес.

Ръководителят на делегацията Хайри Садъков заяви, че партията му е наясно с обществените очаквания – да се осигурят честни и прозрачни избори, нулева толерантност към купения и контролиран вот и да се ограничат възможностите за манипулации след изборния ден. Според него, въз основа на чутото по време на консултациите, най-отдалечен от исканията на протестиращите като потенциален служебен премиер се очертава Андрей Гюров.

Садъков отправи и молба към държавния глава да наложи вето върху промените в Изборния кодекс, които силно ограничават броя на избирателните секции извън Европейския съюз. По думите му това ще засегне най-вече гласуването в Турция. Хората на Доган смятат, че тези промени противоречат на международните стандарти за защита на човешките права и нарушават Конституцията.

В момента Йотова все още разговаря с представителите на „Алианс за права и свободи“ при закрити врати, а след това ще проведе среща и с „Морал, единство, чест“ и „Величие“.