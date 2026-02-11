РЕГИСТРИРАЙ СЕ
България е договорила удължаване на дерогацията за „Лукойл“ до 13 август след разговори с Великобритания

България е уговорила удължаване на дерогацията, свързана с дейността на четири дружества на „Лукойл“ у нас, до 13 август. Това съобщи министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков по време на посещение в „ТЕЦ Марица изток 2“.

По думите му през последните седмици са водени интензивни и детайлни разговори с представители на посолството на Великобритания, както и с Министерството на финансите на Великобритания и британската санкционна агенция. Българската страна се е аргументирала, че първоначалната тримесечна дерогация е прекалено кратка и създава риск за енергийната сигурност.

Станков обясни, че значителна част от корабите със суров петрол за българската рафинерия се застраховат от компании със седалище в Лондон. При изтичане на дерогацията това би затруднило доставките, тъй като генералният лиценз е бил на път да изтече още през настоящия уикенд. Удължаването му осигурява по-голяма предвидимост и стабилност за сектора.

По-дългият срок ще помогне за запазване на работните места, ще даде възможност за договаряне на суров петрол в по-дългосрочен период и при по-добри ценови условия, което в крайна сметка е в интерес на българските потребители, счита министърът.

„Удължаването на дерогацията до 13 август ни дава спокойствие, че доставките на суров петрол, работата на най-голямата рафинерия на Балканите и снабдяването с горива няма да бъдат застрашени“, подчерта Станков и изрази удовлетворение от работата на екипа, водил преговорите.

