Европейският парламент одобри 90 млрд. евро заем за Украйна

Заем в размер на 90 млрд. евро за Украйна, за 2026 и 2027 г. беше одобрен от Европейския парламент. С това се осигурява финансовата подкрепа за страната четири години след началото на руската инвазия. Решението беше прието с 458 гласа “за”, 140 “против”, а 44-ма от евродепутатите се въздържаха.

Пакетът от финансови мерки включва и промени в механизма на ЕС за Украйна и изменение на многогодишната финансова рамка за периода 2021–2027 година.

От предоставените средства 60 млрд. евро ще отидат за военна помощ, а останалите – в бюджета на страната. Карин Карлсбру, докладчик по въпроса от “Обнови Европа” подчерта, че това е инвестиция в общото европейско бъдеще.

Решението за заема бе взето на среща на евролидерите още през декември 2025 година, като само Унгария, Чехия и Словакия обявиха, че няма да участват в набирането на средства.

Приетият регламент “Заем за подкрепа на Украйна” за 2026-2027 г. ще бъде финансиран със заемане на средства от Европейската комисия на капиталовите пазари. Той ще стане изискуем при настъпване на определени условия, включително след като Украйна получи репарации от Русия или при установени нарушения, свързани с измама или корупция.

Украйна ще трябва да открие специална сметка за управление на средствата, свързани с отбранителната подкрепа, и да предоставя месечни отчети за извършените плащания. Европейската комисия ще разполага с права за мониторинг и контрол, а Европейският парламент и Съветът ще бъдат редовно информирани за какво отиват парите по заема.

В предложението е предвидена и възможност Съюзът да използва блокирани руски активи за погасяване на заема.

Предстои финализиране на законодателния процес, като се очаква първото плащане да е още в началото на април.