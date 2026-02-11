Матчата има повече ползи от обикновения чай

Ползите от матчата далеч надхвърлят нейния яркозелен цвят. Този зелен чай е доказано, че помага за превенция на хронични заболявания, подкрепя сърдечното здраве, ускорява метаболизма, подобрява фокуса и подпомага отслабването.

Ако не сте запознати с матчата, това е концентриран зелен чай на прах, направен от листата на чаеното растение Camellia sinensis. Тя е нискокалорична и има отличителен вкус, който обикновено е по-сладък от този на другите зелени чайове. Някои хора го описват и като леко земен. Освен че се смесва с вода за приготвяне на чай, матчата може да се добавя и към прясно или кисело мляко, печива и други храни, за да придаде цвят и вкус.

Казано накратко, матчата предлага всички ползи на обикновения зелен чай на листа и още повече. Защо? „Защото е чай на прах и реално приемате всички полезни вещества от цялото листо“, обяснява Де Ла Вега. Ето по-подробен преглед на нейните предимства.

Богата е на антиоксиданти и може да помогне за предотвратяване на хронични заболявания

„Матчата е пълна с катехини – вид антиоксиданти, които помагат за неутрализирането на свободните радикали и намаляват оксидативния стрес, което потенциално понижава риска от рак“, обяснява Олшевски.

По-конкретно, Миа Син добавя, че матчата съдържа катехина епигалокатехин галат (EGCG) – особено мощен антиоксидант, който защитава клетките от оксидативни увреждания, причинени от свободните радикали. „Оксидативният стрес е свързан с редица здравословни проблеми, включително стареене, някои хронични заболявания и рак“, допълва тя.

Може да подпомогне баланса на холестерола и сърдечното здраве

Матчата се свързва с по-ниски нива на „лошия“ LDL холестерол и по-високи нива на „добрия“ HDL холестерол, казва Олшевски, което може да намали риска от сърдечни заболявания.

Може да подкрепи функцията на черния дроб

Матчата съдържа хлорофил – пигментът, който ѝ придава яркозеления цвят и е известен със своите детоксикиращи свойства, обяснява Олшевски. Хлорофилът помага за изчистването на токсини и тежки метали от организма, което може да подпомогне поддържането на здрав черен дроб. Необходими са още изследвания, но едно проучване сред 180 китайски възрастни показва 55% намаление на определени маркери за токсини в сравнение с плацебо.

Може да подобри инсулиновата чувствителност

„Някои проучвания показват, че матчата може да подобри инсулиновата чувствителност, като помага за регулиране на кръвната захар и намалява риска от диабет тип 2“, казва Син. Нарушената инсулинова чувствителност (инсулинова резистентност) е състояние, при което организмът реагира по-слабо на инсулина, което увеличава риска от проблеми с кръвната захар.

Осигурява енергия без рязък спад

„Съдържанието на кофеин в матчата е по-високо от това в обикновения зелен чай, но по-ниско от кафето, като осигурява плавен и устойчив прилив на енергия без нервност и срив“, обяснява Олшевски.

Може да подобри концентрацията

Матчата съдържа и L-теанин – аминокиселина, която подпомага спокойствието и бдителността. В комбинация с естествения кофеин това води до балансиран и спокоен фокус, който може да подобри когнитивните функции и концентрацията. Проучване от 2021 г., публикувано в Nutrients, потвърждава подобрение на вниманието и изпълнителните функции при 51 по-възрастни участници.

Проучвана е като ускорител на метаболизма

Някои изследвания показват, че катехините в матчата, особено EGCG, могат да подпомогнат контрола на теглото чрез ускоряване на метаболизма и окисляването на мазнините. Кофеинът в матчата може да увеличи термогенезата и леко да повиши метаболитната скорост, както и да подобри спортните резултати.

Полезна ли е матчата за отслабване?

Поради всички изброени причини, приготвена традиционно и без добавени подсладители, матчата е нискокалорична напитка, която може да подпомогне контрола на теглото, казва Олшевски. Някои проучвания сочат, че зеленият чай може да повлияе на апетита и да доведе до по-нисък калориен прием.

„Матчата подпомага отслабването в умерена степен, тъй като катехините и кофеинът ускоряват метаболизма и изгарянето на мазнини“, казва Ана Райсдорф. „Ефектът обаче е малък и сам по себе си не води до значителна загуба на тегло.“

Матча срещу зелен чай

„Всички видове чай произхождат от растението Camellia sinensis“, обяснява Де Ла Вега. „Различните методи на обработка водят до различни видове чай. Матчата се прави от фино смлени листа зелен чай, отглеждани и обработвани по специфичен начин.“

„Зеленият чай има по-лек вкус, докато матчата е по-богата и интензивна“, допълва Олшевски.

Колко често може да се пие матча?

Администрацията по храните и лекарствата на САЩ препоръчва максимум 400 мг кофеин дневно. Една чаша матча съдържа около 20–37 мг кофеин. За сравнение, една чаша кафе съдържа около 95–100 мг кофеин.

„Като общо правило повечето хора могат безопасно да консумират една до две порции матча дневно“, казва Олшевски, като напомня, че индивидуалната поносимост към кофеин трябва да се има предвид.

Как се приготвя чай матча

За правилното приготвяне са ви нужни: матча, лъжичка за матча и бамбукова бъркалка. Отмерете 3–5 половин чаени лъжички прах (според предпочитаната сила), добавете топла вода и разбийте до пяна.

Инструкции за приготвяне, според Де Ла Вега:

С лъжичка за матча сложете 3–5 мерки прах в плитка купичка

Добавете около 120 мл топла вода (около 77°C) и разбийте енергично с хоризонтални движения, докато се образува пяна

Изсипете в чаша и при желание добавете гореща вода или мляко

Четете още: Зехтин и костен бульон: наистина ли храните за здравето на червата работят?