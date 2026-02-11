Денят по диагонал – 11 февруари 2026 г.

Президентът Илияна Йотова посочи подуправителя на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров за служебен министър-председател. На 12 февруари държавният глава ще приеме Гюров на „Дондуков“ 2 и ще му възложи да състави служебно правителство.

„Готов съм да поема отговорността, ако това става с ясни принципи и без скрити условия“, обяви подуправителят на БНБ на 28 януари след разговорите с президента Илияна Йотова.

Европейският парламент прие на 10 февруари годишния преглед на политиките на ЕЦБ и препоръките за 2026 г., след дебат с президента на банката Кристин Лагард. В документа се посочва, че независимостта на Европейската централна банка не е абстрактен институционален принцип, а фундамент на икономическата стабилност в Европейския съюз.

По тази причина банката трябва да бъде свободна от политически натиск, за да изпълнява основното си задължение – поддържането на ценовата стабилност. В същото време депутатите подчертаха, че независимостта не означава изолация, а ЕЦБ трябва да остане прозрачна и ангажирана с обществения интерес.

Заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров обясни днес защо МВР-шефът Даниел Митов все още не е коментирал трагедията в хижа „Петрохан“ и тази под връх Околчица. Защото е необходимо да кажем нещо, което е истина, и да бъде доказано в хода на разследването, заяви Тодоров.

Той подчерта, че работата по случая „Петрохан“ продължава. След като всичко завърши, ще чуете какво се е случило, отбеляза Тородов по време на церемонията по отбелязване на Европейския ден на телефон 112 в София.

Очевидно е, че г-н Туин Пийкс и шефовете на служби, инсталирани от Пеевски-Борисов, трябва да си ходят, смята депутатът от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ Андрей Цеков.

Според него щом ДАНС са казали А, трябва да продължат с В, С, D и да научим престъплението свързано ли е с международни криминални канали.

България е уговорила удължаване на дерогацията, свързана с дейността на четири дружества на „Лукойл“ у нас, до 13 август. Това съобщи министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков по време на посещение в „ТЕЦ Марица изток 2“.

По думите му през последните седмици са водени интензивни и детайлни разговори с представители на посолството на Великобритания, както и с Министерството на финансите на Великобритания и британската санкционна агенция.

На утрешното си редовно заседание (12 февруари) Столичният общински съвет ще обсъди предложение, направено от общински съветници от “Синя София” и от ПП-ДБ за преименуване на площад „Св. Александър Невски“ на „Св. Иван Рилски“.

Общинските съветници предлагат пространството около храма, което е едно от най-емблематичните за София, да бъде преименувано на Свети Иван Рилски – почитан светец у нас и небесен покровител на българския народ.