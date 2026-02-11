Денят по диагонал – 11 февруари 2026 г.

Президентът Илияна Йотова посочи Андрей Гюров за служебен премиер
Президентът Илияна Йотова посочи подуправителя на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров за служебен министър-председател. На 12 февруари държавният глава ще приеме Гюров на „Дондуков“ 2 и ще му възложи да състави служебно правителство.
„Готов съм да поема отговорността, ако това става с ясни принципи и без скрити условия“, обяви подуправителят на БНБ на 28 януари след разговорите с президента Илияна Йотова.
Ролята на ЕЦБ е ценовата стабилност, а не да решава политическите проблеми на ЕС
Европейският парламент прие на 10 февруари годишния преглед на политиките на ЕЦБ и препоръките за 2026 г., след дебат с президента на банката Кристин Лагард. В документа се посочва, че независимостта на Европейската централна банка не е абстрактен институционален принцип, а фундамент на икономическата стабилност в Европейския съюз.
По тази причина банката трябва да бъде свободна от политически натиск, за да изпълнява основното си задължение – поддържането на ценовата стабилност. В същото време депутатите подчертаха, че независимостта не означава изолация, а ЕЦБ трябва да остане прозрачна и ангажирана с обществения интерес.
МВР за трагедията „Петрохан“: Ще кажем истината, когато е доказана
Заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров обясни днес защо МВР-шефът Даниел Митов все още не е коментирал трагедията в хижа „Петрохан“ и тази под връх Околчица. Защото е необходимо да кажем нещо, което е истина, и да бъде доказано в хода на разследването, заяви Тодоров.
Той подчерта, че работата по случая „Петрохан“ продължава. След като всичко завърши, ще чуете какво се е случило, отбеляза Тородов по време на церемонията по отбелязване на Европейския ден на телефон 112 в София.
Андрей Цеков: Пеевски млъкна, защото има проблеми извън политиката (част 2)
Очевидно е, че г-н Туин Пийкс и шефовете на служби, инсталирани от Пеевски-Борисов, трябва да си ходят, смята депутатът от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ Андрей Цеков.
Според него щом ДАНС са казали А, трябва да продължат с В, С, D и да научим престъплението свързано ли е с международни криминални канали.
България е договорила удължаване на дерогацията за „Лукойл“ до 13 август след разговори с Великобритания
България е уговорила удължаване на дерогацията, свързана с дейността на четири дружества на „Лукойл“ у нас, до 13 август. Това съобщи министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков по време на посещение в „ТЕЦ Марица изток 2“.
По думите му през последните седмици са водени интензивни и детайлни разговори с представители на посолството на Великобритания, както и с Министерството на финансите на Великобритания и британската санкционна агенция.
Общинари искат преименуване на площад „Св. Александър Невски“
На утрешното си редовно заседание (12 февруари) Столичният общински съвет ще обсъди предложение, направено от общински съветници от “Синя София” и от ПП-ДБ за преименуване на площад „Св. Александър Невски“ на „Св. Иван Рилски“.
Общинските съветници предлагат пространството около храма, което е едно от най-емблематичните за София, да бъде преименувано на Свети Иван Рилски – почитан светец у нас и небесен покровител на българския народ.