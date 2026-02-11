РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Мрежата от канали на Великобритания се разпада поради липса на поддръжка

Кризата с поддръжката на историческата канална мрежа на Великобритания се задълбочава, съобщава „Франс 24“. Инженери проведоха сложна и скъпа спасителна операция в Мидландс, за да изтеглят теснокорпусни лодки, заседнали в канал, който се е срутил преди седмици и е останал без вода.

Каналите, изградени преди повече от два века и изиграли ключова роля в индустриалната революция, днес се намират в състояние на ускорена амортизация. По думите на Чарли Норман от Асоциацията за вътрешните водни пътища, натискът върху каналите е безпрецедентен. Той посочва, че цялата система е изложена на риск заради климатичните промени — засушавания през лятото и интензивни валежи през зимата.

Към природните фактори се добавя и хроничният недостиг на средства, който според експертите води до общо влошаване на инфраструктурата на мрежата с дължина около 4 700 мили.

