Парламентът прие да изслуша министъра на икономиката за завишени цени, на екологията – за случая „Петрохан“

В началото на новата си работна седмица парламентът прие да изслуша министъра на икономиката в оставка Петър Дилов за повишаването на цените на основни стоки и услуги – храни и енергия. Предложението бе направено от Севим Али от „Алианс за права и свободи“.

Парламентът прие и предложения за изслушване на представители на МВР и министъра на околната среда Манол Генов за смъртните случаи край Петрохан и връх Околчица.

Депутатите решиха да обединят в едно две изслушвания по трагичния инцидент, предложени от „Има такъв народ“ и от „Възраждане“. И двете парламентарни групи предлагаха по случая да бъде изслушан министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи, че е постъпило писмо от министър Митов, в което той уведомява народните представители, че няма да може да присъства на заседанията на Народното събрание от 11 до 13 февруари, но на негово място могат да бъдат изслушани зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов, главен комисар Захари Васков – директор на ГД „Национална полиция“ и Ангел Папалезов – началник отдел „Криминална полиция“.

По предложение на Божидар Божанов от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ Рая Назарян прие за изслушването да бъде поканен и представителят на Държавната агенция за закрила на детето.

Министърът на екологията в оставка Манол Генов ще трябва да отговаря на въпроси, свързани с обстоятелствата около сключването на споразумение за сътрудничество със Сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“ през февруари 2022 година.

Парламентът прие и да бъдат изслушани и председателят на Комисията за защита на конкуренцията, председателят на Комисията за защита на потребителите и председателят на Националния статистически институт във връзка със завишени цени и сметки за ток.

Първоначално бе предложено да бъде изслушан и министърът на енергетиката Жечо Станков, но Станислав Анастасов от ДПС-Ново начало поиска той да отпадне от списъка, тъй като така или иначе за днес е предвидено заседание на парламентарната комисия по енергетиката, на което той ще трябва да отговаря на въпроси на депутати по същата тема с участието на представители на електроразпределителните предприятия.

Парламентът прие да изслуша председателя на Комисията за защита на личните данни и представители на МВР относно зачестили случаи с камери за видеонаблюдение. Предложението за това изслушване бе направено от депутата от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ – Божидар Божанов.

Прие се и предложението на Кирил Веселински от МЕЧ да бъдат изслушани представители на МВР относно информация, публикувана във видеоклип на Станислав Цанов за случай на педофилия. Рая Назарян уточни, че тъй като става въпрос за малолетно лице, заседанието ще бъде закрито.