Мирчев от ПП-ДБ призна, че и на закритото заседание по случая „Петрохан“ не им отговорили

След закритата част на изслушването по случая „Петрохан“, в която депутатите задаваха въпроси на представителите на МВР, Националната полиция, „Криминална полиция“, ДАНС и Агенцията за закрила на детето, и след отношенията, взети от отделните парламентарни групи, Ивайло Мирчев от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ обяви, че не са получили отговор на въпроса си.

В пост във „Фейсбук“ Мирчев припомни, че от ПП-ДБ са искали да знаят да знаят дали сред шестимата загинали има вербувани от ДАНС.

Председателят на агенцията – Деньо Денев отказа да отговори в откритото заседание, тъй като става въпрос за секретна информация.

„Засекретихме заседанието, за да получим отговор. Бе дадена 15 минута почивка. По време на почивката шефът на ДАНС Денев отиде на инструктаж при депутата от ГЕРБ Христо Терзийски пред кабинетите на ДПС-Ново начало.

След като се върна в пленарната зала, Денев отказа да отговори дали ДАНС са вербували някого от шестимата мъже, дали те са били под наблюдение и каква е била ролята на ДАНС в тази трагедия„, уточнява Ивайло Мирчев.

„Една трагедия се използва за политическа атака по гнусен начин“, категоричен бе съпредседателят на „Да, България“. Припомняме, че изслушването се проведе по предложение на „Възраждане“ и „Има такъв народ“.

По време на взетите отношения Костадин Костадинов от „Възраждане“ се закани на представителите на ПП-ДБ с думите: „Ще направя всичко необходимо и възможно, цялата ви педофилска секта да бъде разкарана от лицето на земята„.

Заради тези думи председателстващият заседанието Костадин Ангелов му наложи забележка.

Тошко Йорданов от „Има такъв народ“ обяви, че с този случай се тегли една черта – „от едната страна са ПП-ДБ, а от другата – всички нормални“.



Маноил Манов от ГЕРБ коментира, че искането за изслушването цели две неща – или поискалият го да си направи предизборна кампания или опит да се оправдае още в началото. Манов цитира Библията и по-конкретно изречението, че няма нищо тайно, което да не стане явно.



Наталия Киселова от БСП-Обединена левица и Явор Хайтов от АПС призоваха колегите си да бъдат по-смирени и добри.

Вижте какво стана известно по време на изслушването на министъра на екологията – Манол Генов, на заместник-министъра на вътрешните работи Филип Попов, на и.ф. председател на ДАНС – Деньо Денев, на председателя на Държавната агенция за закрила на детето Теодора Иванова, на директора на ГД „Национална полиция“ – Васко Захариев и на началника отдел „Криминална полиция“ – Ангел Папалезов по казуса „Петрохан“:

Въпреки оттеглянето на сигнал от дядо и баба за внука им, проверка в хижа „Петрохан“ е била правена

Пет камери около хижа „Петрохан“ са иззели разследващите, стана ясно при изслушването