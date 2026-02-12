Деньо Денев е категоричен, че в хижа „Петрохан“ не е имало служители на ДАНС

Категорично не. И преди съм казвал, че служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) не е имало на място, заяви и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев.

Това обаче стана в отговор на въпрос дали е имало агенти в сдружението на Ивайло Калушев „Националната агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) в хижата.

С тези думи, обаче, Денев реално не отговори на обвинението, което по-рано му бе отправено от страна на депутати от ПП-ДБ.

Причината е, че служители на ДАНС се водят тези хора, които са назначени на заплата към агенцията. А сътрудниците не са служители на ДАНС, а външни за агенцията хора, които ѝ предоставят информация.

„Предвид получените при нас сигнали и извършената проверка, всички материали са изпратени на прокуратурата. ДАНС си е свършила работата, извършена е проверка, установени са данни за престъпления и сме ги изпратили на прокуратурата“, отговори Денев в отговор на въпрос относно сигнали, изпратени преди години в ДАНС за нарушения, свързани отново със сдружението.

Денев каза още, че не е разбрал, че днес депутати са му поискали оставката.

От „Продължаваме промяната-Демократична България“ днес поискаха оставката на Денев. Като мотив депутатът от ПП-ДБ Атанас Атанасов, който е и зам.-председател на парламента, посочи, че на вчерашното изслушване в парламента по случая „Петрохан“ Денев е демонстрирал явно неуважение към висшия орган на държавна власт, какъвто е парламентът, като не е отговорил на въпрос дали в неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“, свързана със случая, е имало лица, които са съдействали или са работили за ДАНС.

По време на изслушването Денев каза, че през юни 2024 г. в ДАНС са получени сигнали срещу неправителствената организация, свързана със случая „Петрохан“.

На 13 юни 2024 г. в ДАНС е получен сигнал от граждани срещу неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“. На 15 юни 2024 г. на официалната електронна поща на ДАНС е постъпил втори сигнал от същите лица. Двата сигнала са с адресат Държавна агенция за закрила на детето, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС, допълни Денев, цитиран от БТА.