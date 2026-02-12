РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ЕС няма да може да се откаже от американски софтуер в следващите години

Microsoft изкуствен интелект

Страните от Европейския съюз няма да могат напълно да се откажат от американските цифрови технологии и ще останат зависими от тях през следващите години, съобщи Politico след интервюиране на представители на държавите членки. 

„Пълното технологично „отделяне“ от Съединените щати не е реалистична цел и не отговаря на широките стратегически интереси на Европа“, заяви литовският министър на икономиката и иновациите Едвинас Грикшас в отговор на запитването на вестника. Германското правителство споделя това мнение. Говорител на Министерството на цифровизацията и модернизацията на държавата на страната отбеляза, че „пълното заместване на чуждестранните цифрови услуги не е нито възможно, нито необходимо“.

Представител на финландското Министерство на финансите изрази мнение, че

отказът от американските услуги е възможен, но не в близко бъдеще

Вестникът отбелязва, че повечето европейски правителства използват американски софтуер.Две трети от пазара на облачни услуги в Европа се контролира от американските компании Google, Microsoft и Amazon.

Google ще инвестира 5.5 млрд. евро в центрове за данни и операции в Германия

Повечето европейски компании също използват софтуер, разработен в САЩ.

Сред европейските страни Ирландия, Финландия и Швеция са най-зависими от американски софтуер. 

Междувременно някои страни от ЕС, включително Финландия, проучваха сценарии за пълно спиране на американските услуги от страна на Вашингтон. Франция направи крачка към отказване от американски софтуер, като създаде свой собствен еквивалент на услугите за видеоконферентна връзка Zoom и Microsoft Teams. 

Общо журналистите на вестника изпратиха запитвания до правителствата на 27 държави.

Изданието получи отговори от властите на Германия, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Ирландия, Белгия и Люксембург.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

