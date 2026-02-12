В Националния археологически музей показват над 300 нови находки

От 13 февруари до 7 юни любителите на археологията ще могат да видят в Националния археологически институт с музей при БАН над 300 находки от 31 обекта, открити само през изминалата 2025 г. на територията на България. Те са включени в изложбата „Българска археология 2025“. Нейни съорганизатори са 19 исторически и археологически музея от цялата страна.

Сред тях са Националният исторически музей, Регионалният археологически музей в Пловдив, регионалните исторически музеи във Велико Търново, Видин, Враца, Пазарджик, Перник, Плевен, Шумен, Ямбол, както и музеите в Сандански, Белоградчик, Ботевград, Дупница, Дългопол, Каварна, Петрич, Провадия и Тополовград.

Хронологично изложените експонати са от Праисторията до Късното средновековие. Те са открити около праисторическите селищни могили Провадия и Юнаците, от римските градове Рациария, Ескус, Димум и Хераклея Синтика и от средновековните столици Плиска, Търново и Калиакра.

Сред най-впечатляващите експонати са праисторически накити от халколитния некропол при село Трънак, мечове от некропола при село Палат, златни украшения и бронзови съдове от надгробната могила при село Капитан Петко войвода, стъклена чаша тип „рог на изобилието“ от античния обект при село Блъсково, сребърни фибули от некропола при село Свобода, златни накити и монети от Калиакра, както и оловен сгъваем олтар от хълма Трапезица във Велико Търново.