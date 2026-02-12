РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

В Националния археологически музей показват над 300 нови находки

над 300 находки

От 13 февруари до 7 юни любителите на археологията ще могат да видят в Националния археологически институт с музей при БАН над 300 находки от 31 обекта, открити само през изминалата 2025 г. на територията на България. Те са включени в изложбата „Българска археология 2025“. Нейни съорганизатори са 19 исторически и археологически музея от цялата страна.

Сред тях са Националният исторически музей, Регионалният археологически музей в Пловдив, регионалните исторически музеи във Велико Търново, Видин, Враца, Пазарджик, Перник, Плевен, Шумен, Ямбол, както и музеите в Сандански, Белоградчик, Ботевград, Дупница, Дългопол, Каварна, Петрич, Провадия и Тополовград.

Хронологично изложените експонати са от Праисторията до Късното средновековие. Те са открити около праисторическите селищни могили Провадия и Юнаците, от римските градове Рациария, Ескус, Димум и Хераклея Синтика и от средновековните столици Плиска, Търново и Калиакра.

576538878 1465919742208460 2773884357286105012 n

Сред най-впечатляващите експонати са праисторически накити от халколитния некропол при село Трънак, мечове от некропола при село Палат, златни украшения и бронзови съдове от надгробната могила при село Капитан Петко войвода, стъклена чаша тип „рог на изобилието“ от античния обект при село Блъсково, сребърни фибули от некропола при село Свобода, златни накити и монети от Калиакра, както и оловен сгъваем олтар от хълма Трапезица във Велико Търново.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Намаляването на изборните секции в страни извън ЕС ще повлияе ли сериозно на резултатите от изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.