Наградата на Мюнхенската конференция ще бъде за „смелия украински народ“

Тазгодишната награда на Мюнхенската конференция за сигурност ще бъде връчена на „смелия украински народ“.

Това обяви преди началото на форума почетният председател Волфганг Ишингер.

„Няма да връчим наградата на някоя известна личност, както повелява традицията“, обяви германският дипломат Волфганг Ишингер на пресконференция в навечерието на Мюнхенската конференция за сигурност, която започва в петък.

„Смелият украински народ е подложен от седмици на удари, които могат да бъдат описани единствено като тероризъм, защото Русия целенасочено унищожава енергийната система на Украйна“, заяви Ишингер.

„С това решение конференцията за сигурност иска да обърне внимание на световната общност, че Русия симулира мирни преговори и заблуждава целия свят, че се стреми към мир“, каза още Ишингер.

Преди откриването на форума в баварската столица неговият дългогодишен президент заяви, че светът преживява рекорден брой „кървави военни конфликти“.