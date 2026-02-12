РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Белгийската полиция обискира офисите на Европейската комисия, съобщи „Financial Times“

FT: Белгийската полиция обискира офисите на Европейската комисия

Белгийската полиция е обискирала офисите на Европейската комисия във връзка с потенциални нередности при продажбата на недвижими имоти, съобщи „Financial Times“ (FT), позовавайки се на източници, запознати с разследването.

FT посочи, че разследването се води от Европейската прокуратура и засяга 23 сгради, които са били придобити от Белгийския суверенен фонд за 900 милиона евро през 2024 г.

Тогава Еврокомисията заяви, че продажбата е била проведена в съответствие с финансовите правила на ЕС.

Европрокуратурата потвърди за обиска, без да даде подробности.

От белгийската полиция отказаха коментар.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Намаляването на изборните секции в страни извън ЕС ще повлияе ли сериозно на резултатите от изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.