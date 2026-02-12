Парламентарната комисия по външна политика обяви 14 февруари за Ден на българо-полското приятелство

В пълно единодушие – с 12 гласа „За“ парламентарната комисия по външна политика прие решение, с което 14 февруари ще бъде обявен за Ден на българо-полското приятелство и сътрудничество.

Идеята за обявяването на подобна специална дата е от май 2025 г. и е на тогавашния президент Румен Радев и на полския му колега Анджей Дуда, обясни депутатът от ИТН Драгомир Петров – вносител на проекторешението в качеството му на председател на Групата за приятелство България – Полша.

Драгомир Петров обясни, че датата не е избрана случайно – на 14 февруари Българската православна църква отбелязва Успението на свети Константин Кирил Философ, в същото време тъкмо полският папа – Йоан Павел Втори обявява светите братя Кирил и Методий за съпокровители на Европа.

Представители на Министерството на външните работи, които присъстваха на заседанието на ресорната комисия, изразиха подкрепа за инициативата. Стела Димитрова уточни, че денят на кончината на свети Кирил Философ – 14 февруари – се почита и в православната, и в католическата християнска традиция, което допълнително засилва значението й.