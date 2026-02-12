Siemens Energy отчита 30% ръст на поръчките на газови турбини

Търсенето на газови турбини расте рекордно и това изведе поръчките на Siemens Energy до най-високото ниво в историята на компанията. Причината е бързо увеличаващото се потребление на електроенергия, което в момента не може да бъде покрито само от нови вятърни и соларни мощности.

През първото тримесечие на финансовата си година Siemens Energy отчита ръст на поръчките с над 30%, като общата им стойност достига 17.6 млрд. евро (близо 21 млрд. долара). Финансовата година на компанията започва на 1 октомври и приключва на 30 септември.

Само в бизнеса с газови турбини компанията е получила поръчки за 102 машини – най-силното тримесечие в историята ѝ в този сегмент. Част от вече договорени проекти – с общ капацитет 12 гигавата – са преминали в реални поръчки, а освен това са направени нови резервации за още 12 гигавата.

Най-голям дял от новите поръчки идва от САЩ (40%), следвани от Европа (35%). Останалите са от Близкия изток и Китай. Това показва, че производството на електроенергия от газ остава важно и търсено решение в основните световни пазари.

Добри резултати отчита и подразделението за мрежови технологии. Компанията посочва, че има силно търсене както на оборудване, така и на цялостни решения. В САЩ са получени поръчки за стотици милиони евро, свързани с изграждането на центрове за данни. В световен мащаб компаниите инвестират все повече в електропреносни мрежи, за да поемат нарастващото производство на ток и да гарантират стабилност на системите.

Бизнесът с вятърна и слънчева енергия все още е на загуба, но резултатите се подобряват и загубата е по-малка в сравнение с миналата година.

По-рано този месец Siemens Energy обяви, че ще инвестира 1 млрд. долара, за да увеличи производството на мрежово оборудване. Причината е, че секторът на електропроизводството и преноса се превръща в една от най-горещите инвестиционни области, най-вече заради бързия ръст на центровете за данни, които захранват развитието на изкуствения интелект. Някои анализатори дори предупреждават, че при продължаващото силно търсене може да се стигне до недостиг на газови турбини.