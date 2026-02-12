Вътрешният министър трябва да е човек от системата с репутация, всички опции са на масата, заяви Гюров след получаването на мандата

Подуправителят на БНБ Андрей Гюров заяви, че бъдещият вътрешен министър в служебния кабинет трябва да има безспорна репутация и още от първия ден да предприеме действия за гарантиране на честни избори. По думите му, е логично това да бъде човек от системата на МВР.

Изявлението му дойде минути след срещата с президента Илияна Йотова, на която той получи мандат за съставяне на служебно правителство. На въпрос дали начело на МВР може да застане депутатът от ПП и бивш вътрешен министър Бойко Рашков, Гюров отговори, че „всички опции са на масата“.

Той подчерта, че правосъдният министър също ще има ключова роля и трябва да задейства процедура по смяна на главния прокурор. „Гледаме МВР и Министерството на правосъдието в цялост. Има един човек, който е узурпирал офиса на главния прокурор и министърът трябва да предприеме действия по случая“, каза Гюров.

Съставът на кабинета все още не е готов, но разговорите ще се проведат в кратки срокове. Основен приоритет ще бъде организирането на честни избори, които да върнат доверието на гражданите и да ги мотивират да гласуват.

Гюров посочи още, че ще бъде необходим удължителен бюджет, тъй като изборите са изтеглени по-рано.

Той подчерта, че имената на министрите са негова лична отговорност, но има съгласие с президента по ключовите параметри. „В кабинета не трябва да има хора на конци, сламени фигури. Аз не съм член на ПП, нито съм зависим от политическа партия. Ще работим спокойно, без истерия, и ще осигурим плавен преход към редовно правителство“, увери подуправителят на БНБ.