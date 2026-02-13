РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Граждани протестираха пред Столична община срещу разширяването на зоните за паркиране

Граждани се събраха на протест пред сградата на Столичната община с искане за отпадане на предложението за разширение на зоните за паркиране.

Протестът е организиран във фейсбук групата „Против разширяването на зоните и вдигането на цените“.

Протестиращите носят плакати с надписи “Стоп на незаконните решения на платените зони!“, „Публични улици не са търговска схема“, „Зони в кварталите не са решение, а наказание“, „Плащаме повече, а проблемът остава“ и др.

Протестът е охраняван от полицейски екипи, информира БТА.

Административният съд в София-град временно спря част от промените в правилата за паркиране в София, влезли в сила на 5 януари т.г., съобщиха от съда на сайта си вчера.

На 13 ноември Столичният общински съвет (СОС) увеличи цените на паркирането в София и разшири обхвата на зоните за платено паркиране, като промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столичната община влизат в сила от 5 януари 2026 година. Административният съд определи за нищожно решението на СОС, а от столичната администрация заявиха, че ще обжалват в законоустановения срок определението на Административния съд. В края на миналия месец Върховният административен съд (ВАС) обезсили определение от 27 ноември съда и върна в сила част от промените на СОС.

