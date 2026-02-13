Окръжната прокуратура в Стара Загора обвини 24-годишния И. И., който в град Мъглиж откраднал от къща златни накити (колие, синджир и обици), две сребърни гривни, 120 евро, куфар, винтоверт и други инструменти. Мъжът е обвинен и за това, че в същия ден изтеглил с открадната дебитна карта общо 500 евро, съобщават от прокуратурата.

Случаят е от ранните зори на 11 февруари, когато е получен сигналът за извършената кражба в къщата. Обвиняемият прескочил оградата на постройката и през незаключената врата влязъл в дома, докато собствениците спели.

Няколко часа след обира мъжът бил задържан от полицията за до 72 часа. Предстои да му бъде взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.