Светът се нуждае спешно от мир, посочи премиерът Росен Желязков

Изграждаме индустриалния и отбранителния капацитет на България в партньорство с водещи световни производители, обяви той

Светът се нуждае спешно от мир на фона на нарастващото геополитическо напрежение и множеството конфликти в различни фази.

Това посочи министър-председателят в оставка Росен Желязков в изявление пред журналисти, съобщават от правителствената пресслужба. Желязков участва в 62-рата Мюнхенска конференция по сигурността.



По думите му едно от основните послания на срещата е постигането на траен и устойчив мир чрез укрепване на отбранителните способности в европейски контекст и засилване на сътрудничеството между Европейски съюз и НАТО, както и партньорството със Съединените щати.



„Европа без Америка не може, както и Америка без Европа“, каза той и подчерта необходимостта от конкурентоспособност в условията на глобална конкуренция, включително спрямо Китай.



Желязков съобщи, че в рамките на форума са проведени срещи с представители на „Шварц груп“ (Schwarz Group) относно възможни инвестиции в гъвкави центрове за данни в България, както и с „Райнметал“ за напредъка по съвместен проект за завод у нас. По думите на премиера в оставка процедурите по проекта са обезпечени финансово и организационно, и се изпълняват по график.



Премиерът в оставка е уверил днес изпълнителният директор на „Райнметал“ Армин Папергер, че българското правителство разглежда съвместното предприятие между Вазовските машиностроителни заводи и „Райнметал“ за производство на взривни вещества и боеприпаси като стратегически европейски проект и гаранция за дългосрочна конкурентоспособност на българската военна промишленост. Пред журналисти Желязков уточни, че с „Райнметал“ е потвърдено партньорството за изграждане на съвместно предприятие в България. Българският завод ще произвежда продукция, която ще се купува от съвместното предприятие, а проектът включва и сътрудничество с други водещи български производители. Министър-председателят в оставка подчерта, че целта е не само публично-частно партньорство, а сътрудничество бизнес към бизнес, като държавата създава условия за успешна реализация на инвестицията и изграждане на индустриални и отбранителни капацитети.



Премиерът в оставка отбеляза още, че страната участва в инициативи за развитие на способности в областта на безпилотните системи с участие на български компании и технологии, включително решения с изкуствен интелект.